Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein 57jähriger Pkw-Fahrer aus Hespe steht im Tatverdacht am Donnerstag gg. 16.50 Uhr beim Einparken mit seinem Pkw einen geparkten Pkw BMW Mini auf einem Supermarktparkplatz an der Neumarktstraße in Obernkirchen beschädigt zu haben und in der Folge geflüchtet zu sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Eine Zeugin konnte den Unfall und das anschließende Verhalten des Hespers beobachten und später den verständigten Polizeibeamten zu Protokoll geben.

Der 57jährige wurde anschließend von der Polizei zu Hause aufgesucht und bekanntgegeben, dass ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

