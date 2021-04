Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an Grundschulen

Bückeburg (ots)

(ma)

Bei der Polizei Bückeburg erstatteten Verantwortliche der Bückeburger Grundschulen Am Harrl und Meinsen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen.

Am Donnerstag ist an der Grundschule Am Harrl, Ulmenallee, aufgefallen, dass neben hinterlassenem Unrat und abgebrochenen Ästen bzw. umgestoßenen Steinen die Schutzgitter im Bereich der Turnhalle verbogen und aus der Verankerung herausgeschraubt wurden. Die dazugehörigen Schrauben wurden nicht wieder aufgefunden.

An einem Nebengebäude wurde ein Graffiti aufgesprüht und Holzbalken eines Klettergerüstes sind mit Farbe beschmiert worden.

Weiterhin sind zwei Schlösser an einem Schultor zerstört worden.

Der Gesamtschäden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 700 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag ist an der Grundschule in Meinsen festgestellt worden, dass an einem dortigen Gartenschuppen das Dach betreten und mehrere Bitumendachschindeln abgerissen bzw. auf das Grundstück geworfen wurden.

Der Sachschaden dürfte hier mit ca. 300 Euro beziffert werden.

