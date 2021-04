Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin Handtasche gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Einer 80jährigen Seniorin, angewiesen auf einen Rollator, wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in einem Bückeburger Supermarkt an der Hannoverschen Straße von Unbekannten die Umhängetasche gestohlen.

Die Geschädigte erklärte bei der Anzeigenaufnahme, dass sie ihre graue Tasche nicht aus den Augen gelassen hätte, die auf dem Rollator während des Einkaufens lag. Dennoch kam es zum Diebstahl der Tasche samt Inhalt, wobei ein dreistelliger Bargeldbetrag in zwei Portemonnaies, der Personalausweis und der Führerschein mit abhandengekommen ist.

In einem der Portemonnaies befand sich zudem eine EC-Karte der Bestohlenen mit dem dazugehörigen PIN. Bei der erfolgten Kartensperrung wurde bereits ein Zugriff auf das Konto der Bückeburgerin festgestellt.

Über den oder die Täter gibt es bislang keinerlei Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell