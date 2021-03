Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Fra) In der Nacht von Samstag, 20.03.2021 zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr kam es in Nordstemmen in der Straße Flachsrotten Höhe Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Am rechten Fahrbahnrand parkte ordnungsgemäß der Pkw des Geschädigten. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat diesen, im Vorbeifahren, erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Unter anderem wurde der linke Außenspiegel abgefahren und die Fahrertür beschädigt. Der andere Beteiligte verließ die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

