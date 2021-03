Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Reiteranlage - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Söhlde - (gle) - Nachdem der Polizei in Bad Salzdetfurth am Morgen des 20.03.2021 bereits ein Einbruch in eine Milchschäferei in Söhlde angezeigt worden ist, wurde am Nachmittag eine weitere Tat zum Nachteil einer Reiteranlage gemeldet.

Derzeit unbekannte Täterschaft gelangte durch Herunterdrücken eines Maschendrahtzauns auf das Gelände einer Reiteranlage mit entsprechenden Stallungen. Hier wurden vier installierte Bewegungsmelder durch Abschlagen entfernt. Zwei von diesen wurden außerdem entwendet. Im weiteren Verlauf wurde ein Schrank mit Reitutensilien durch die Täter geöffnet.

Der Tatzeitraum kann auf Freitag, den 19.03.2021, 20:00 Uhr, bis Samstag, den 20.03.2021, 10:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die insbesondere in diesem Zeitraum Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder anderer Umstände gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 05063/9010 entgegengenommen.

