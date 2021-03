Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkzeugdiebstahl aus Transporter in Holle

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/HOLLE (Loe)

Im Zeitraum vom 18.03.21, 16:00 Uhr, bis zum folgenden 19.03.21, 06:25 Uhr, kam es in Holle zu einem Aufbruch eines Pkw-Sprinters. Wie der 59-jährige Nutzer des Fahrzeuges angab, war der weiße Sprinter, einer Baufirma aus Holle, in der Bertholdstraße, in Höhe der Hausnummer 12, geparkt. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth ermitteln konnten, wurde an dem verschlossenen Fahrzeug, durch unbekannte Täter, die Seitentür geöffnet und darin befindliche Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden liegt in einem niedrigen 4-stelligen Bereich. Die Poliezei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise in genannter Sache, insbesondere zu auffälligen Personen/Fahrzeugen, machen können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell