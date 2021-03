Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umweltverstoß: 65 Altreifen in der Gemarkung Banteln entsorgt

Hildesheim (ots)

Elze/Gronau/Banteln (sen) Unbekannte Täter haben in der Gemarkung Banteln, Am Oberg, auf dem parallel zur Bundesstraße 3 verlaufenden Wirtschaftsweg 65 Pkw-Altreifen und mehrere Elektrokleingeräte entsorgt. Entdeckt wurde das mit einem empfindlichen Bußgeld belegte Umweltdelikt am 17.03.2021 durch einen Spaziergänger. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Elze unter der Telefonnummer: 05068/93030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell