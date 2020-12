Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, Sachbeschädigung in und Diebstahl aus Linienbussen

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (14.12.2020), 23.00 Uhr, und Dienstag (15.12.2020), 06.00 Uhr, auf bisher unbekannte Weise Zugang zu zwei Linienbussen des öffentlichen Nahverkehrs verschafft, die am Busbahnhof am Bahnhofsplatz abgestellt waren. In einem Bus zerstörten sie den Innenspiegel und entwendeten offenbar zwei Nothammer, einen Feuerlöscher und Druckerpapier. Aus einem zweiten Bus wurde ebenfalls ein Feuerlöscher gestohlen. Hinweise zu den Unbekannten gibt es keine. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 02551/15-4115.

