Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Milchschäferei

Hildesheim (ots)

Söhlde - (gle) - In Söhlde kam es in der Nacht von Freitag, den 19.03.2021, auf Samstag, den 20.03.2021 zu einem Einbruchdiebstahl in eine Milchschäferei.

Derzeit unbekannte Täterschaft drang im Zeitraum von ca. 20:45 Uhr bis 06:00 Uhr gewaltsam durch Zerstören einer Fensterscheibe in Räumlichkeiten der Milchschäferei "Hof im Greth" ein. Hier wurde unter anderem ein Büro durchsucht und Bargeld entwendet.

Der Tatort befindet sich in der Straße Im Greth in unmittelbarer Nähe des Ortsausgangs von Söhlde an der Lesser Straße.

Die Polizei in Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen verdächte Personen oder Fahrzeuge in genannten Zeitraum aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell