Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall unter Beteiligung von Fußgängern

Recklinghausen (ots)

Zwei Fußgänger, ein 71-Jähriger sowie eine 67-Jährige, wurden bei einem Unfall mit einem Autofahrer auf der Gahlener Straße, in Höhe Hafenstraße, leicht verletzt. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr am Sonntag (12.10 Uhr) auf der Hafenstraße in Richtung Gahlener Straße und bog im Einmündungsbereich nach links, auf die Gahlener Straße, ab. Dabei kollidierte er mit den beiden Fußgängern auf der Fußgängerfurt. Diese querten die Gahlener Straße in Richtung Hafenstraße. Die leicht verletzten Fußgänger wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Alle Beteiligten kommen aus Dorsten. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro.

