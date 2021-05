Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kollision im Kreuzungsbereich - drei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag kollidierten zwei Autofahrer auf der Kreuzung Bochumer Straße/ Händelstraße. Die beiden Fahrer verletzten sich schwer, eine Beifahrerin war leicht verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mann aus Gelsenkirchen auf der Bochumer Straße in Richtung Stadtmitte. Zeitgleich fuhr ein 65-Jähriger, mitsamt seiner 65-Jährigen Beifahrerin, auf der Händelstraße in Richtung "Zum Alten Kreuz". An der Kreuzung bog er nach links, auf die Bochumer Straße, ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden 65-Jährigen kommen aus Dorsten. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro. Die schwer Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

