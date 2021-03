Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger mit Taschenlampe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 21-Jähriger alarmierte am Dienstagabend die Polizei, weil jemand in der Alex-Müller-Straße mit einer Taschenlampe in seine Wohnung leuchtete. Der Mann befürchtete, dass der Unbekannte etwas Böses im Schilde führte. Er wählte den Notruf. Eine Polizeistreife rückte aus, konnte aber keine verdächtigen Personen ausfindig machen. Auch in der näheren Umgebung war niemand anzutreffen. Was der Unbekannt vor hatte, ist nicht geklärt. |erf

