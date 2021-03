Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Sachschaden bei Unfall

Otterberg (ots)

Am Dienstagmittag sind in der Wiesenstraße zwei Autos kollidiert. Eine 49-Jährige war mit ihren Pkw in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte die Frau nach links in die Ringstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 91-Jährige aus der von rechts einmündenden Schulstraße in den Kreuzungsbereich. Die 49-jährige Fahrerin übersah das Auto der bevorrechtigten Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Wagen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |mhm

