Lüneburg

Reinstorf - Am Samstag, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die B216 von Barendorf kommend in Richtung Dannenberg. In Höhe der Ortschaft Horndorf kam der Pkw Skoda aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 216 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für mehrere Stunden gesperrt werden.

Lüneburg - Augenscheinlich aus Langeweile und Abenteuerlust zündete eine 16-jährige am frühen Samstagmorgen einen Papiermüllcontainer in der Bleckeder Landstraße an. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen. Das Mädchen erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren.

Lüneburg - Ein schwarzer Pkw Skoda Fabia, amtl. Kennzeichen: LG-FL 1340, wurde am Freitag zwischen 18 Uhr und Mitternacht vom Parkplatz am Kreidebergsee entwendet. Hinweise bitte an die Polizei: 04131-83062215.

Lüneburg - Gleich zweimal fiel ein 24-jähriger Mann am Samstagnachmittag in der Lüneburger Fußgängerzone auf. Zunächst geriet er mit den Mitarbeitern eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße in Streit und beschädigte dort mehrere Gegenstände. Kurz darauf ging er auf einen Passanten in der Bäckerstraße los und verletzte ihn leicht. Als die Polizeibeamten beruhigend auf ihn einwirken wollten, beleidigte er sie und durfte daraufhin die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Lüneburg - Unbekannte versuchten, am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 20:40 Uhr, in einen Kindergarten in der Walter-Bötcher-Straße einzubrechen. Sie beschädigten ein Fensterglas, betraten das Gebäude jedoch nicht.

Lüneburg - Die Polizei kotrollierte am Montagmorgen einen Pkw in der Universitätsallee. Der 20-jährige Fahrzeugführer war ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs. Er pustete 0,77 Promille. Bei der Kontrolle versuchte er, sich mit fremden Papieren auszuweisen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Gegen den Halter des Pkw wird ebenfalls ermittelt, da er die Fahrt zuließ.

Bleckede - Vermutlich nach einem Zusammenstoß mit einem Reh kam ein 58-jähriger mit seinem Pkw am Sonntagnachmittag in der Wendischthuner Straße von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Deutsch Evern - Am Montag gegen 07:00 Uhr kam ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Kreisstraße 52 ab und blieb im Straßengraben stecken. Als die Polizei zur Hilfe kam, stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da er nicht mehr zu einem Alkoholtest in der Lage war, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Einbruch in Lackiererei

Lüchow: Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht von Sonnabend., 22.05.2020, auf Sonntag, 23.05.2020, durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu einer Lackiererei in Lüchow. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet und in sowie vor der Lackiererei abgestellte PKW geöffnet.

Trunkenheit im Verkehr

Metzingen: Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Berlin befuhr am Sonntagmorgen, 23.05.2021, gegen 01:45 Uhr mit seinem PKW Daimler-Benz die B216, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Bei seiner Kontrolle ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch gleich mehrere Betäubungsmittel. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Krad-Unfälle

Dannenberg: Nahezu gleichzeitig ereigneten sich am 23.05.2021 zwei Motorrad-Unfälle gegen 14:30 Uhr im Bereich Dannenberg. Auf der K13 zwischen Dannenberg und Penkefitz stürzte eine 16-Jährige aus Gorleben mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha ohne Fremdeinwirkung. Das Motorrad wurde dabei stark beschädigt, die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Etwa zeitgleich verunfallte eine 17-jährige Fahrzeugführerin ebenfalls alleinbeteiligt mit ihrem Leichtkraftrad KTM auf der K13 in der Ortslage Wussegel in einem Kurvenbereich. Auch hier wurde das Motorrad beschädigt und die Fahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht.

Flüchtender Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung Lüchow: Am Sonntagmorgen, 23.05.2021 gegen 01:07 Uhr, wollten Polizeibeamte des Kommissariats Lüchow einen Rollerfahrer auf dem Ortsverbindungsweg Lüchow-Jeetzel kontrollieren. Der Rollerfahrer versuchte zunächst, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach wenigen hundert Metern stürzte dieser jedoch mit geringer Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Lüchow keine Fahrerlaubnis für den Roller besaß. Dazu kam, dass das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen noch aus dem Jahr 2019 stammte. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Woltersdorf: Am Sonntagmorgen, 12.05.2021 gegen 01:35 Uhr verlor eine 38-jährige aus Lüchow die Kontrolle über ihren PKW Seat. Zwischen Lichtenberg und Puttball kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW kam daraufhin im Seitenraum auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Zwei weitere Insassen, ein 13- sowie ein 20-jähriger wurde dabei ebenfalls leicht bzw. schwer verletzt. Die eingesetzten Beamten konnten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrnehmen, woraufhin diese den Konsum einräumte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die 38-jährige den PKW ohne die Einwilligung des Fahrzeughalters in Gebrauch genommen hat. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Handfester Streit zwischen Rad- und PKW-Fahrer Am Freitag ist es in Bad Bevensen im Kampenweg gegen 17.00 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen einem 27 Jahre alten Radfahrer und einem 62 Jahre alten PKW-Fahrer gekommen. Zunächst fühlte sich der Radfahrer vom dicht auffahrenden und hupenden PKW-Fahrer genötigt. Nach einem anschließenden Wortgefecht schlägt dann der Radfahrer dem Fahrer des PKW mit seinem Handy ins Gesicht. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag wird der Polizei gegen 16.53 Uhr ein auffälliger PKW mit Uelzener Kennzeichen in Rätzlingen gemeldet. Dieser habe schon mehrere Beinahe-Unfälle verursacht. Bei der Kontrolle des 64 Jahre alten Rätzlingers wird ein Atemalkoholpegel von 2,27 Promille festgestellt. Eine Blutprobe ist entnommen und der Führerschein sichergestellt worden.

Verfolgungsfahrt durch den Ostkreis des Landkreises Am Freitag fällt einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.00 Uhr ein dunkler Audi A6 im Bereich Klein Liedern auf. Im Fahrzeug befinden sich zwei Personen, welche kontrolliert werden sollten. Der Audi gibt nun Gas und entzieht sich mit teilweise bis zu 190 km/h der Kontrolle. Der Audi fährt dabei in teils halsbrecherischer Weise in den Gegenverkehr, überfährt Stoppschilder und umfährt Polizeisperren. In der Spitze sind 10 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber aus Hannover an der Verfolgung, die auch durch Waldwege und Wirtschaftswege geführt hat, beteiligt. Der PKW flüchtet sich in den Bereich Hohenzehten, wo er aus den Augen verloren worden ist. Kurze Zeit später kann der PKW in Himbergen wieder festgestellt werden. Auch hier gelingt es jedoch nicht mehr, zum Audi aufzuschließen. Die Verfolgung ist dann gegen 23.30 Uhr abgebrochen worden. Der Audi ist mit einem entstempelten Kennzeichen aus Uelzen geführt worden. Hinweise zum PKW nimmt die Polizei in Uelzen entgegen.

"kuriose" Trunkenheiten im Verkehr

Am Samstag gegen 01.25 Uhr beobachten Zeugen einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf dem Parkplatz des Oldenstädter Sees. Bei der Kontrolle der Polizei stellt sich heraus, dass der 34 Jahre alte Fahrzeugführer 2,14 Promille in der Atemluft hat. Im Fahrzeug befindet sich noch sein ebenfalls betrunkener Kumpel, welcher zunächst am Tatort zurückbleibt. Eine Blutentnahme ist angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt worden Als die Beamten nach der Kontrolle zum PKW zurückkehren, fehlt von diesem jedoch jede Spur. Letztlich stellt sich heraus, dass der Kumpel des Fahrzeugführers seine Wartezeit wohl verkürzen wollte, sich den Zweitschlüssel des PKW besorgt hat und mit dem PKW nun in die Tile-Hagemann-Straße gefahren ist. Hier kann er noch am Steuer des PKW durch die Beamten angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei dem 33 Jahre alten Mann einen Wert von 2,15 Promille. Auch bei ihm ist nun eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt worden.

Fahrer unter Drogen

Am Samstag ist gegen 10.15 Uhr ein 24 Jahre alter Uelzener in der Feldstraße in Uelzen kontrolliert worden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Urintest verläuft positiv auf den Konsum von Cannabis. Eine Blutprobenentnahme ist angeordnet und die Weiterfahrt untersagt worden.

Geschwindigkeitskontrollen

Am Samstag ist zwischen 12.15 Uhr und 13.45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B4 Hoystorfer Berg durchgeführt worden. Insgesamt sind 8 Fahrzeuge zu schnell gewesen, welche nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. Tages-schnellster ist ein 48 Jahre alter Mann mit 134 km/h gewesen.

Eine weitere Messung ist am Sonntag zwischen 12.40 Uhr und 14.50 Uhr an gleicher Stelle durchgeführt worden. Hier sind insgesamt 20 PKW gemessen worden. Schnellster Fahrer am diesem Tag war ein junger Mann aus Uelzen mit 153 km/h bei erlaubt 100 km/h.

Körperverletzung am Pfingstmontag

Am Montagmorgen ist es auf dem Parkplatz Hammersteinplatz in Uelzen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen gekommen. Zwei Personengruppen sollen mit Schlagringen und Teleskopschlagstöcken aufeinander losgegangen sein. Bei Eintreffen der Polizei entfernen sich ca. 10 Personen vom Parkplatz in verschiedene Richtungen. Eine Person erleidet eine Nasenbeinfraktur und muss im Klinikum Uelzen behandelt werden. Auslöser sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Es sind Strafverfahren eingeleitet und Schlagwerkzeuge beschlagnahmt worden.

