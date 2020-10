Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wird zu vier Einsätzen gerufen

Gevelsberg (ots)

Zum Beginn der Woche wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 4 Einsätzen gerufen. Den Auftakt machte die Hauptwache um 11:22 Uhr in der Klosterholzstraße. Hier wurde ein Patient bis zum Eintreffen des RTWs aus Hattingen erstversorgt. Um 13:49 Uhr wurde die Feuerwehr in die Birkenstraße zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Diese wurde durch einen in Vollbrand stehenden Grill verursacht. Der Grill wurde mit einem C-Rohr abgelöscht, bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Zu einer weiteren Erstversorgung wurde das HLF um 16:59 in die Haufer Straße alarmiert. Auch hier wurde der Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Weiter ging es um 18:49 Uhr auf der Kölner Straße. Dort wurde ein Mann von einem PKW erfasst. Die Hauptwache sicherte die Einsatzstelle ab, versorgte den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und unterstütze diesen bei der weiteren Behandlung. Im Einsatz waren, neben der Hauptwache, die Kräfte des Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr.

