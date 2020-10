Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wegen ausgelösten Rauchmelder alarmiert.

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße gerufen. Auf Grund der nachfolgenden Meldungen,welche in der Kreisleitstelle Schwelm eingingen,wurde während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte für die Feuerwehr Vollalarm ausgelöst. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Grund des ausgelösten Melders war angebranntes Essen auf einem Herd. Die Wohnung wurde gelüftet und alle eingesetzten Kräfte konnten wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Jörg Aust

Telefon: 02332 3600

E-Mail: joerg.aust@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell