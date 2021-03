Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrt endet mit Blutprobe

Gronau (ots)

Auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Kokain schlug am Freitagmorgen ein Drogentest an und bestätigte so den Verdacht auf Missbrauch verbotener Substanzen. Polizeibeamte hatten gegen 10.10 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer auf der Ochtruper Straße in Gronau angehalten. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

