Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Drogen im Blut und in Jacke

Borken (ots)

Angeschlagen ist ein Drogentest in der Nacht zum Samstag in Weseke. Polizeibeamte hatten gegen 01.10 Uhr einen 21-Jährigen auf dem Schlückersring angehalten. Nicht nur im Blut, sondern auch in der Jacke hatte der Autofahrer Drogen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die geringe Menge Marihuana sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

