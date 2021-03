Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrt endet vor Laterne

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 87-Jähriger am Freitag in Bocholt erlitten. Der Bocholter parkte zunächst gegen 14.30 Uhr vor einer Bäckerei an der Schulstraße, erledigte seinen Einkauf und stieg wieder in den Wagen. Der Mann fuhr aus der Parklücke, um kurz darauf nochmals am Straßenrand anzuhalten und auszusteigen. Als er wieder in sein Auto eingestiegen und losgefahren war, endet die Fahrt nur wenige Meter später an einem Laternenmast. Der Bocholter war nach rechts von der Straße abgekommen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell