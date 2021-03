Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrer geht nach Unfall zur Schule

Gronau (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 07.35 Uhr den Gildehauser Damm in Epe aus Richtung Laurenzstraße kommend in Richtung Ochtruper Straße. Als die Ahauserin in Höhe einer Schule an einem Radfahrer vorbeifuhr, scherte dieser plötzlich nach links aus, fuhr vom Radweg herunter und touchierte den Wagen. Dabei kam er zu Fall. Nach dem Unfall antwortete der Junge mit "Ja" auf die Frage der Autofahrerin, ob alles in Ordnung sei. Ohne ein weiteres Wort ging der mit einem Hoodie bekleidete Radfahrer auf das Schulgelände. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei bitten den jungen Radfahrer und mögliche Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell