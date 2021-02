Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Datenblatt zur Vorbereitung auf einen Vermisstenfall +++ Welche Informationen benötigt die Polizei bei Vermisstenfällen?

Delmenhorst (ots)

Der Polizei in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch sowie in der Stadt Delmenhorst werden immer wieder Personen als vermisst gemeldet, die beispielsweise aufgrund ihres Gesundheitszustandes witterungsbedingten Gefahren oder Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt sind. Dabei kann es sich beispielsweise um ältere Menschen handeln, die ihren unmittelbaren Lebensbereich verlassen haben und krankheitsbedingt nicht mehr nach Hause zurückfinden. In diesen Fällen ist es wichtig, keine Zeit zu verlieren.

Doch die Suchmaßnahmen können nicht immer unmittelbar nach Bekanntwerden des Vermisstenfalls eingeleitet werden, da wichtige Informationen über die vermisste Person von den Betreuern oder Angehörigen häufig erst mühsam gesammelt werden müssen.

Um das Beschaffen von Informationen zu vereinfachen und zu beschleunigen hat Polizeihauptkommissar Edwin Krüger, Ansprechpartner für Prävention beim Polizeikommissariat Nordenham, ein Datenblatt entworfen, das alle erforderlichen Informationen bei Vermisstenfällen zusammenfasst und abfragt.

Dieses Datenblatt sollte bestenfalls bereits vor Verschwinden einer Person ausgefüllt und bei Änderungen aktualisiert oder ergänzt werden. Im Falle einer Unterbringung der betroffenen Person in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Seniorenwohnsitz, sollte das Datenblatt der betreuenden Institution zur Verfügung gestellt werden.

Auf diese Weise liegen erforderliche Informationen bei einem Vermisstenfall unverzüglich vor, sodass Kräfte der Polizei entsprechende Suchmaßnahmen einleiten können.

Das Datenblatt sowie ein Informationsblatt für Angehörige von an Demenz erkrankten Personen finden Sie auf der Internetseite der Polizeidirektion Oldenburg unter folgendem Link:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/praevention/tipps_und_informationen/demenz---und-ploetzlich-sind-vater-oder-mutter-verschwunden-115287.html

