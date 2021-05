POL-LG: ++ mit Zwille Panorama-Fenster des Kurhauses beschossen - erneut mehr als 10.000 Euro Sachschaden - Ermittlungen gegen 19-Jährigen ++ nach Unfall zugeschlagen - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - nach Unfall zugeschlagen - Zeugen gesucht

Am 20.05.21, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einem Unfall im Spechtsweg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter mit seinem Lkw angehalten, woraufhin zwei hinter dem Lkw befindliche Pkw-Fahrer ebenfalls stehen blieben. Als der Lkw-Fahrer begann zurückzusetzen, fuhr auch der direkt hinter dem Lkw befindliche Pkw rückwärts und stieß in Folge gegen den VW eines 23-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 500 Euro am VW. Der unbekannte Pkw-Fahrer, der zuvor zurückgesetzt hatte, stieg aus seinem Pkw aus, griff den VW-Fahrer an, schlug, trat und würgte ihn und erst durch das Eingreifen des Lkw-Fahrers sowie einer Zeugin, ließ er von dem 23-Jährigen ab. Der Täter, es handelte sich um einen blonden, schlanken, ca. 190 cm großen Mann, fuhr anschließend mit seinem Pkw davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Jeep gehandelt haben. Der Verletzte suchte das Klinikum auf, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die Zeugin werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Holzhütte durch Feuer beschädigt

Zwischen dem 18.05.21, 19.30 Uhr, und dem 20.05.21, 16.00 Uhr, haben unbekannte Jugendliche eine Holzhütte, die auf einem Spielplatz im Sternkamp steht, durch Feuer beschädigt. Weiterhin wurde ein Baum durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht näher beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Melbeck - Blitzer-Anhänger beschädigt - alkoholisiert am Steuer

Ein 22-Jähriger wurde am 20.05.21, gegen 22.10 Uhr, dabei beobachtet, wie er einen Blitzer-Anhänger, der in der Ebstorfer Straße stand, mit Kunstharzlack besprühte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen riefen die Polizei. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Uelzen räumte die Tat ein, allerdings stand er unter Alkoholeinfluss, als die Polizeibeamten mit ihm sprachen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Da der dringende Verdacht besteht, dass der 22-Jährigen mit seinem Pkw Hyundai zum Tatort gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und neben dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet.

Bleckede - Aalreusen entwendet

Aalreusen im Wert von ca. 1.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen dem 20.05.21, 17.00 Uhr, und dem 21.05.21, 06.30 Uhr, entwendet. Die Reusen waren innerhalb eines Buhnenfeldes gegenüber Heisterbusch in der Elbe ausgelegt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Am 21.05.21, gegen 03.20 Uhr, brach in der Trommel eines Trockners ein Feuer aus. Der Trockner ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Willy-Brandt-Straße aufgestellt. Ein 16-Jähriger löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, jedoch waren die Angaben des jugendlichen Helfers wenig plausibel. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Lüneburg - wem gehört das Fahrrad?

Bereits Ende Dezember 2020 stellten Polizeibeamte in Lüneburg ein graues Damenfahrrad der Marke KTM sicher, welches vermutlich zuvor gestohlen wurde. Die Polizei Lüneburg sucht noch nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Hinweise unter 04131/8306-2215. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden ++

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - frontal mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Mit einem Baum kollidierte eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW in den Mittagsstunden des 20.05.21 im Königshorster Weg in Saaße. Die junge Frau war gegen 13:10 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Lüchow und Wustrow unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte fronte gegen einen Baum und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Kinder/Jugendliche greifen sich Smartphones - Diebstahl im Handy-Shop

Drei Smartphones griffen sich drei Kinder in den späten Nachmittagsstunden des 20.05.21 in einem Mobilfunk-Shop in der Gudestraße. Die drei Jungen im geschätztem Alter zwischen 10 und 12 Jahren hatten das Geschäft am Nachmittag bereits betreten und sich umgeschaut. Gegen 18:00 Uhr rissen sie dann die Sicherungen der Smartphones ab und liefen mit den Handys davon. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die drei Jungen im Alter von ca. 10 bis 12 Jahren, die südländisch aussahen, waren ca. 120 cm bzw. 160 cm groß und trugen dunkle Kleidung (Kapuzenpullover und Jeans oder Jogginghosen).

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - mit Zwille Panorama-Fenster des Kurhauses beschossen - erneut mehr als 10.000 Euro Sachschaden - Ermittlungen gegen 19-Jährigen

Erneut erhebliche Sachschäden von insgesamt mehr als 10.000 Euro entstanden in der Nacht zum 20.05.21 an drei Panorama-Fenstern des Kurhauses in der Dahlenburger Straße sowie an den Fenstern einer Pension, Rosengarten, im Ort. Dabei wurden die Scheiben erneut mit einer Zwille und Murmeln als Geschosse beschossen, so dass erheblicher Sachschaden entstand. Bereits im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 07. und 10.05.21 war am Gebäude der KGS Bevensen in der Klein Bünstorfer Straße einen Sachschaden von gut 10.000 Euro durch den Beschuss mit einer Zwille entstanden. Für alle drei Taten, bei denen ein Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro entstand, ist ein 19 Jahre alter junger Mann aus Bad Bevensen dringend tatverdächtig, der bereits polizeilich vernommen wurde. Parallel wurde die Zwille sichergestellt.

