Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ ... es geht wieder los! - Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codier-Aktion der Polizei in Bad Bodenteich ++ Termin am: 27.05. - 14 - 17 Uhr ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

++ ... es geht wieder los! - Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codier-Aktion der Polizei in Bad Bodenteich ++ Termin am: 27.05. - 14 - 17 Uhr ++

Uelzen/Bad Bodenteich

"Wir starten wieder!" Gerade auch in Zeiten von #Corona sind Fahrräder in Stadt und Landkreis angesagte Fortbewegungsmittel. Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihren Drahtesel vor Diebstahl. Nach der stufenweisen Lockerung von verschiedenen Beschränkungen im Rahmen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie möchte die Polizei Uelzen wieder Termine zur Codierung von Fahrrädern anbieten ... wir starten in Bad Bodenteich. Alles weiterhin mit ein bisschen Abstand und unter Wahrung der Regeln der aktuellen Vorgaben.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt, deutlich nach außen sichtbar, Diebe ab.

Am Donnerstag, 27.05.21, 14:00 bis 17:00 Uhr, werden auf dem Hof der Fahrradzentrale Otte, Hauptstraße 12, 29389 Bad Bodenteich, durch die Polizei wieder Fahrräder codiert.

Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Elektroräder.

Die Codiertermine sind kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte Fahrräder, Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Weitere Termine folgen -> siehe dazu auch unsere Internetseite der Polizei Niedersachsen

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/sichern-sie-ihr-fahrrad-vor-diebstahl-115390.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell