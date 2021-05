Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot ++ dank Zeugin Fahrraddieb gefasst ++ Fahrradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - dank Zeugin Fahrraddieb gefasst

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am frühen Mittwochnachmittag, 19.05.21, ein unbekannter Mann auf, der im Mittelfeld unterwegs war und sich schließlich ein Fahrrad aus einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus nahm. Die Zeugin rief die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife einen 25 Jahre alten Mann mit gleich drei Fahrrädern angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten ein graues Damenrad der Marke City Star, ein schwarzes Trekkingrad der Marke Gudereit und ein blaues Herrenfahrrad der Marke Conquest sicher. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Am 19.05.21, gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 62-Jährige den Radweg der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung stadteinwärts. Zeitgleich befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pedelec den Radweg in entgegengesetzte Richtung. Die 62-Jährige wollte einen vorausfahrenden Fahrradfahrer überholen und stieß beim Überholvorgang frontal mit der 23-Jährigen zusammen. Sowohl die 23-Jährige als auch die 62-Jährige stürzten und verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten beide in ein Klinikum.

Lüneburg - Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Am Nachmittag des 19.05.21 stieß ein Unbekannter beim Verlassen eines Grundstücks im Geibelweg mit seinem Skoda gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Am Audi entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Vorfall jedoch beobachtet und die Halterin des Audi informiert. Gegen den Skoda-Fahrer wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflicht eingeleitet.

Adendorf - Verkaufswagen aufgebrochen

Einen Verkaufswagen, der auf einem Schulhof im Scharnebecker Weg aufgestellt ist, haben unbekannte Täter in der Nacht zum 19.05.21 aufgebrochen. Die durchsuchten den Verkaufswagen und entwendeten letztendlich nur eine volle Getränkekiste. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - mit "Schusswaffe" unterwegs

Erschrockene Passanten meldeten sich am Mittwochnachmittag, 19.05.21, bei der Polizei, nachdem sie in der Straße Auf dem Meere einen offenbar bewaffneten Mann gesehen hatten. Eingesetzte Polizeibeamte trafen auf einen 43-Jährigen, der bei Antreffen eine sogenannte Anscheinswaffe unter der Jacke hervorzog. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Softair-Waffe, die jedoch den Anschein einer echten Schusswaffe erweckt. Die Polizeibeamten stellten diese sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 43-Jährigen ein.

Bleckede - von der Fahrbahn abgekommen

Am 19.05.21, gegen 09.45 Uhr, befuhr eine 82-Jährige mit ihrem VW die K24 von Walmsburg in Richtung Alt Garge. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die VW-Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im Seitenraum gegen eine Birke. Die Birke brach in Folge des Zusammenpralls ab und fiel auf die Fahrbahn. Die 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum. Am Pkw entstand Totalschaden.

Wendisch Evern - zwei Leichtverletzte nach Unfall

Am 19.05.21, gegen 19.25 Uhr, befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Ford K 40 von Lüneburg kommend in Richtung Barendorf. Zeitgleich bog eine 19-Jährige mit ihrem VW nach links von der Feldstraße auf die K 40 in Richtung Lüneburg ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Pkw-Fahrerinnen jeweils leicht verletzt wurden. An den Pkw entstanden Sachschäden von geschätzten 7.000 Euro.

Bleckede - Diebstahl von Baustelle

Ca. 230 m Kupferkabel haben unbekannte Täter in der Nacht zum 20.05.21 von einer Baustelle in der Elbstraße gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude

In das Schulgebäude in der Albertstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.05.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und machten sich an einem Wertgelass zu schaffen. Dabei wurde Münzgeld sowie ein IPad erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Fabia stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.05.21 in der Sternstraße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 21:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem Drogeneinfluss fest. Der Konsum eines Joints mit Kräutern (sog. Spice") am Vorabend wurde eingeräumt. Parallel stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 45 Jahre alte Radfahrerin in den frühen Nachmittagsstunden des 19.05.21 im Kreisverkehr der Ebstorfer Straße. Ein 76 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes hatte am Kreisverkehr gehalten, um einen Radfahrer passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah der Senior gegen 14:45 Uhr die Radfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Uelzen - Werkzeuge und Geräte aus Schuppen gestohlen

Einen Holzschuppen Am Stadtgut öffneten Unbekannte im Verlauf des 19.05.21 gewaltsam. Dabei transportierten die Diebe Werkzeuge sowie Geräte aus dem Schuppen, so dass ein Schaden von gut 2.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Barum - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 18. Und 19.05.21 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Am 18.05. waren dabei insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs (Tagesschnellster, ein Pkw mit 138 km/h). Am 19.05.21 war dann eine 19 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit 177 km/h auf der Bundesstraße unterwegs. Die Fahranfängerin erwartet ein Fahrverbot.

