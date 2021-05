Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Brand - Lagerfeuer als Ursache!? - "Wem gehört ..." ++ Mofa-Fahrer bei Wildunfall schwer verletzt ++ Altpapiercontainer in Brand gesetzt ++ Holz-Lkw verunfallt im Kreisverkehr ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.05.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl von Baumaterialien

Zwischen dem 17.05.21, 16.20 Uhr, und dem 18.05.21, 06.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter u.a. mehrere Holzpaletten von einer Baustelle in der Universitätsallee. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Brieftasche gestohlen

Bereits am 17.05.21, zwischen 10.30 und 10.45 Uhr, stahlen unbekannte Täter einer 83-Jährigen ihre Brieftasche mit diversen Papieren. Die Brieftasche hatte die Seniorin in einem Rucksack bei sich gehabt, den sie in einem Lebensmitteldiscounter im Wiesenweg trug. Es entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Hinweise nimmt Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

In den Lüneburger Straße wurde am 19.05.21, gegen 03.35 Uhr, der Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesetzt. Durch den Brand wurden außerdem ein weiterer Container, ein Holzzaun und ein Baum beschädigt. Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass ein der Polizei "guter Bekannter", 43 Jahre alter Mann den Brand gelegt hat. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Pedelecs gestohlen

Am 18.05.21, zwischen 15.10 und 15.30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter ein blaues Pedelec der Marke Victoria, welches Am Sande abgestellt war. Bereits zwischen dem 16. und 18.05.21 wurde im Wilschenbrucher Weg ein schwarzes Pedelec Atura gestohlen, welches vor einem Wohnhaus abgestellt war. In beiden Fällen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Zwischen dem 17.05.21, 20.00 Uhr, und dem 18.05.21, 13.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw Volvo, der in der Straße Am Wischoff am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Bleckede - Mofa-Fahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Am 18.05.21, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mofa die K22 vermutlich in Richtung Bleckede und stieß mit einem Reh zusammen, welches über die Fahrbahn lief. Der 58-Jährige stürzte daraufhin und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Das Reh verendete am Unfallort. Ein Zeuge entdeckte den 58-Jährigen, der von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

Lüneburg - Einbahnstraßenregelung missachtet

Am 18.05.21, in der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Einmündung Dahlenburger Landstraße/ Pulverweg in Richtung Bleckeder Landstraße die Einhaltung der dortigen Einbahnstraßenregelung. 26 Verstöße wurden geahndet. Bereits zuvor waren 12 Fahrzeuge an der Durchfahrt gehindert worden. Weitere Kontrollen werden folgen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 18.05.21, gegen 10.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Mehlbachstrift den 46 Jahre alten Fahrer eines Transporters. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Transporter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Bleckede - nach Unfall geflüchtet

Am 18.05.21, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw, vermutlich einem blauen VW Polo, die Industriestraße in Richtung Nindorfer Moorweg. In Höhe eines Einkaufsmarktes schrammte der Unbekannte im Vorbeifahren an einem VW Transporter und einem Ford Ecosport entlang und verursachte hierbei Sachschäden von ca. 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - gut 2.500 Euro Sachschaden nach Brand - Lagerfeuer als Ursache!? - "Wem gehört rot-oranges Messer und olivfarbenes Regencape?

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Wald- und Wiesenbrand in der Göhrde in den Nachmittagsstunden des 09.05.21. Dabei gehen die Ermittler davon aus, dass vermutlich aufgrund eines "Lagerfeuers" bzw. einer fahrlässigen Brandstiftung eine Fläche von gut 3.000 Quadratmetern brannte, und damit ein Sachschaden gut 2.500 Euro entstanden ist (siehe auch Pressemitteilung v. 10.05.21). Am Brandausbruchsort (Feuerstätte) stellte die Polizei ein rot-oranges Messer und ein olivfarbenes Regencape mit orangenen Schnüren (Hersteller unbekannt) sicher. Hinweise zu der Herkunft der Gegenstände nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-215 bzw. -313, entgegen.

Lüchow - 10 Tage weggewiesen

Einen 30 Jahre alten Mann hat die Polizei am Nachmittag des 18.05.21 aus einer Wohnung weggewiesen. Der 30-Jährige steht im dringenden Verdacht die Mutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin u.a. geschlagen zu haben. Vorausgegangen waren zunächst verbale Streitigkeiten. Gegen den 30-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Lüchow - volltrunken vom Fahrrad gestürzt

Eine Zeugin meldete am Dienstagnachmittag, 18.05.21, dass ein vermutlich Betrunkener im Königshorster Weg von seinem Fahrrad gestützt sei. Bei der folgenden Kontrolle konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 44 Jahre alten Mann antreffen, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Gartow - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 18.05.21, gegen 17.4500 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Hauptstraße den 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Holz-Lkw verunfallt im Kreisverkehr - erhebliche Bergungsmaßnahmen - Sperrung der Bundesstraße erforderlich

Aus bis dato ungeklärter Ursache verunfallte ein Fahrer eines Holz-Lkw (Sattelauflieger) in den Morgenstunden des 19.05.21 im Bereich des Kreisverkehrs - Suderburger Kreisel auf der Bundesstraße 4. Der aus Richtung Braunschweig kommende Lkw aus dem Landkreis Höxter war gegen 09:15 Uhr im Kreisverkehr umgekippt, so dass die Ladung - Holzstämme - in den Seitenraum kippte. Die Fahrbahn war davon nicht betroffen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen ist aktuell die Bundesstraße 4 gesperrt. Umleitungsmaßnahmen sind eingeleitet.

Bad Bevensen - versuchter Einbruch

Zwischen dem 14. und 17.05.21 haben unbekannte Täter versucht in die Räumlichkeiten einer Tagesklinik im Lerchenweg einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür und ein Fenster und verursachten hierbei Sachschäden von geschätzten 1.000 Euro. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - Fahrrad gestohlen - Vorderrad zurückgelassen

Unbekannte Täter stahlen zwischen dem 17.05.21, 21.00 Uhr, und dem 18.05.21, 22.00 Uhr, ein Mountainbike Conway, welches in der St.-Viti-Straße angeschlossen war. Die Täter bauten den Rahmen vom angeschlossenen Vorderrad ab, welches am Tatort zusammen mit dem Schloss zurückblieb. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - nach Unfall geflüchtet

Am 18.05.21, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, streifte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Pkw Skoda, der in der Veerßer Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Skoda entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher, der mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Ford Focus, der auf einem Parkplatz in der Ludwig-Ehlers-Straße abgestellt war, wurde am 18.05.21, gegen 09.15 Uhr, beschädigt. Der Schaden könnte durch einen anderen Pkw oder Gegenstände, die sich in einem Einkaufswagen befanden, verursacht wurden sein. Der am Ford entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

