Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 14.05.-16.05.2021 ++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg / Lüneburg, 16.05.2021 Lüchow-Dannenberg / Uelzen

Pressemitteilung

Vom 14.05.2021 - 16.05.2021

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Pkw-Diebnstahl ---

Adendorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus der Daimlerstraße ein weißer BMW 530D im Wert von 30.000 Euro entwendet. Hinweise zu Beobachtungen hierzu gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/83062285

--- Körperverletzung/ häusliche Gewalt ---

Artlenburg - Baseballschläger im Einsatz

Zwischen zwei Männern kam es in der Nacht zum Samstag in der Großen Straße in Artlenburg zu einem Streit und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung. Im Beisein einer 47-jährigen Frau griff nach bisherigen Erkenntnissen ein 23-jähriger Mann seinen 54-jährigen Widersacher mittels Faustschlägen an. Dieser setzte sich unter Einsatz eines Baseballschlägers zur Wehr und verletzte den Angreifer schwer.

Lüneburg - Schläge mit Besenstiel

Zum wiederholten Male kam es am Samstag-Abend zu einem körperlichen Übergriff eines 54-Jährigen zum Nachteil seiner 52-jährigen Ehefrau. Er schlug diese mit einem Besenstiel, sodass diese zahlreiche Verletzungen erlitt und ließ erst ab, nachdem eine Nachbarin die Szenerie bemerkte und eingriff. Den bereits getrennt lebenden Ehemann erwartet erneut eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - Kaltenmoor

Das Eheversprechen nochmal überdenken sollte ein Pärchen, welches sich am Samstag-Abend in der Lüneburger Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße aufgehalten hat. Sie gerieten über diverse Dinge derart in Streit, dass der 25-jährige Verursacher in Rage einen Reifen des Pkw seiner Verlobten zerstach.

--- Einbruch ---

Kirchgellersen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum von Freitag, 11:00 Uhr bis Samstag, 16:20 Uhr in der Südergellerser Straße in Kirchgellersen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangen so in das Innere des Hauses, welches zum Teil nach Stehlgut durchwühlt wurde.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter 04131/83062215 entgegen.

--- Trunkenheiten ---

Betzendorf - Alkohol

Wohl weil er vor der Fahrt zu tief ins Glas geschaut hatte, konnte ein 54-jähriger den von ihm geführten VW Sharan nicht mehr beherrschen und geriet in der Wulfsoder Straße in Betzendorf von der Fahrbahn ab. Da sich sein Auto hier festfuhr, entfernte sich der Verursacher zu Fuß von der Dienststelle, konnte allerdings noch im Ort durch Polizeikräfte aufgegriffen werden. Weil sein Atemalkoholtest 1,29 Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe hinterlassen.

Lüneburg - Drogen

Ein 19-jähriger Heranwachsender aus Embsen steht im Verdacht, am Samstag-Nachmittag seinen Pkw Audi A4 unter dem Einfluss von Marihuana geführt zu haben. Ein Urintest erhärtete die Eindrücke der eingesetzten Polizeibeamte. Endgültige Klärung wird die Untersuchung des entnommenen Blutes bringen.

Beide müssen nun um ihren Führerschein bangen.

--- Diebstahl ---

Lüneburg

Ein E-Bike der Marke Kalkhoff entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Fahrradträger. Dieser befand sich an einem Pkw in der Tiefgarage des Salü. Das auffällige Elektrofahrrad verfügt über eine Box auf dem Gepäckträger und ist wegen mehrerer individueller Aufkleber mit der Aufschrift "Wusel" leicht zu erkennen.

Hinweise hierzu gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/83062215

--- Unfälle ---

Lüneburg - Zeugen gesucht

Bereits am Samstag, 08.05.21, zwischen 13.15 und 13.35 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Auf der Höhe abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro, der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

--- Corona ---

Lüneburg/ Reppenstedt

Obwohl ein 39-jähriger Lüneburger sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und gegen ihn eine behördliche Quarantäneanordnung besteht, begab er sich am Samstag-Nachmittag zum Einkaufen nach Reppenstedt. Sein Fehlverhalten fiel allerdings auf. Die eingesetzten Polizeibeamte schickten den Mann nach Hause. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Einbruch in Hösseringen

Zwischen dem 13.05. und dem 15.05.2021 wurde ein Lagerschuppen neben dem Kiosk am Hardausee aufgebrochen und Getränkekisten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei einen PKW auf der Bundesstraße 4 in Uelzen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim 60-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,23 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt

Ebenfalls am Samstagabend fiel einer Streife ein PKW in der Tile-Hagemann-Straße, Uelzen, auf. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille fest. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Corona

Am Samstagabend wurden 5 Personen an einer Waschanlage in Uelzen kontrolliert. Alle stammen aus unterschiedlichen Haushalten. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

Stadt/Landkreis Lüchow:

Fahrlässige Brandstiftung Ereignisdatum: Fr., 14.05.2021 11:00 Ereignisort: 29471 Gartow Kurzsachverhalt: Durch vermutlich nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenreste fing der an der Hirsch-hütte am Waldgatter mit Torf versetzte Boden an zu schwelen. Der Schwelbrand wurde am Freitag gegen 11.00 Uhr entdeckt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde dieser abgelöscht. Ein Schaden entstand dabei nicht.

- Besucher / Passanten werden darauf hingewiesen, speziell in Wäldern ihre Zigarettenres-te so zu entsorgen, dass keine Brandgefahren entstehen können. -

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Ereignisdatum: Do., 13.05.2021 20:00 - Fr., 14.05.2021 07:30 Ereignisort: 29439 Lüchow, Burgstraße Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter zeichneten im oben genannten Zeitraum diverse Hakenkreuze sowie Judensterne mittels schwarzer Farbe auf dortige Parkbänke vor dem Amtsturm. - Hinweise bitte an die Polizei Lüchow -

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Ereignisdatum: Fr., 14.05.2021 19:15 Ereignisort: B248, zwischen Grabow und Platenlaase Kurzsachverhalt: Ein 68-jähriger überholte auf der B248 zwischen Grabow und Platenlaase mit seinem Mercedes-Benz einen in gleicher Richtung fahrenden 20-jährigen, der mit einem Land-Rover unterwegs war. Als der Überholende wieder auf die rechte Fahrbahn einscheren wollte, kam es zur Kollision zwischen beiden PKW. Der 20-jährige wurde dadurch leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Räuberischer Diebstahl

Ereignisdatum: Sa., 15.05.2021 12:45 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Edeka Neukauf Kurzsachverhalt: Ein 45-jähriger steckt sich Nahrungsmittel in die Jackentaschen und verlässt den Markt durch den Kassenbereich, ohne für diese zu bezahlen. Die Tat wird von Mitarbeitern des Marktes beobachtet. Nach Ansprechen der Person durch die Mitarbeiter werden diese durch ihn beleidigt und bedroht. Weiterhin verletzt der Täter einen Marktangestellten durch Werfen einer Glasflasche gegen den Kopf. Daraufhin verlässt der Täter den Markt mit dem Diebesgut.

Verkehrsunfallflucht Ereignisdatum: Sa., 15.05.2021 10:00 - Sa., 15.05.2021 19:00 Ereignisort: 29471 Gartow, Springstraße Kurzsachverhalt: Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein geparkter Pkw Nissan Micra auf dem EDEKA-Parkplatz in Gartow im o.a. Zeitraum beschädigt. Der Verkehrsteil-nehmer verließ den Unfallort anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

- Hinweise bitte an die Polizei Gartow -

Bedrohung, Trunkenheit im Straßenverkehr Ereignisdatum: So., 16.05.2021 01:30 - So., 16.05.2021 01:45 Ereignisort: 29459 Clenze, Lange Straße Kurzsachverhalt: Nachdem drei männliche Personen eine Wohnung in Clenze aufsuchten, die Haus-wand mit Eiern bewarfen und einer Person drohten, wurden sie durch die Polizeibeam-ten daraufhin dort angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gegen die drei Beschuldigten (18, 21, 24 Jahre) wurde festgestellt, dass der 24-jährige mit einem Fahr-rad gefahren ist, obwohl er durch Alkohol beeinflusst war. Eine Atemalkoholkonzentrati-on von 1,71 Promille wurde gepustet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Des Weiteren wird gegen alle drei Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einge-leitet, da sie die Ausgangssperre nicht beachteten.

