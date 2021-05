POL-LG: ++ Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13./14.05.2021++

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 12.-13.05.2021

Regelrecht in die Arme der Polizei fuhr ein 19-jähriger mit einem E-Bike unter starkem Drogeneinfluss am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr im Bereich der Sülzwiesen. Unmittelbar vor den Beamten fiel er fast vom Bike und schwankte erheblich. Es stellte sich nicht nur heraus, dass er unter dem Einfluss diverser unterschiedlicher Drogen stand, vielmehr war das hochwertige E-Bike auch als entwendet eingespeichert. Vor seiner Wohnung standen weitere gestohlene Fahrräder und auch in der Wohnung des amtsbekannten Mannes wurden weitere Fahrradteile gefunden.

In der Lüneburger Innenstadt fuhr ein 36-jähriger Mann am Mittwoch gegen 19.30 Uhr mit einem E-Scooter. Das dazugehörige Kennzeichen hatte er sich mit einer Sicherheitsnadel an den Pullover am Rücken angesteckt. Er selber stand zudem unter Alkoholeinfluss leicht über 0,5 %o. Es wurde ein VOwi-Verfahren eingeleitet.

Seit mehreren Monaten kommt es in einer Garage in Bardowick immer wieder zu Diebstählen von Zigaretten aus einem Pkw. Ein unbekannter Täter hatte sich immer wieder Zugang verschafft und sich aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug. Die Besitzer installierten nun eine Wildkamera, die prompt auslöste und den Dieb stellte. Noch in der Garage konnte die Polizei einen 40-jährigen guten Bekannten antreffen. Dieser ist auch noch für weitere Taten in der gleichen Nacht, so bei einem Sonderpostenmarkt in Bardowick dringend verdächtig.

Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, fiel ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw in Reppenstedt durch seine unsichere Fahrweise und das Überfahren einer roten Ampel auf. Ein weiterer Passant nahm ihm schließlich den Autoschlüssel ab und rief die Polizei. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,89 %o. Der Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeikommissariat Lüchow:

12.05.2021

Schnackenburg

Polizeikräfte werden zu einer gemeldeten Corona-Party gerufen. Vor Ort wird nicht geöffnet. Vor dem Haus ist starker Marihuanageruch feststellbar. Daraufhin wird das Haus betreten und durchsucht, wobei 5 Männer aus dem Raum Celle angetroffen werden. Mehrere Anzeigen wg. Verstößen gg. das BtMG und Corona-Verstößen werden angefertigt. Die Party wird aufgelöst. In dem Nahbereich wird ein PKW kontrolliert, dessen Fahrer den Feiernden zugeordnet werden kann. Auch in diesem PKW werden Drogen sichergestellt

Polizeikommissariat Uelzen:

Trunkenheitsfahrt

Einen volltrunkenen Fahrzeugführer zog die Polizei in der Nacht zum Himmelfahrtstag aus dem Verkehr. Der 45 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 250 in Richtung Wriedel, als er von der Polizei gestoppt wurde. Sein Atemalkoholwert betrug 3,6 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Telefonieren am Steuer

Ein Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Handybenutzung am Steuer" führte die Polizei am Mittwoch zwischen 15:00 und 16:00 Uhr im Innenstadtbereich Uelzen durch. Sechs Autofahrer hielten sich nicht an das bestehende Telefonier-Verbot. Neben einem Bußgeld erwartet die Fahrzeugführer nun auch ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Ruhestörungen

Obwohl der Polizei am Himmelfahrtstag bis zum Mittag keinerlei Verstöße gegen aktuelle Regelungen der Corona-Verordnung gemeldet wurden und größere Ansammlungen ausblieben, müssen zwei Männer mit Anzeigen wegen Ruhestörung rechnen: In der Nacht zum Donnerstag, gegen 01:00 Uhr, beschallte ein 32-Jähriger mit seiner Musikanlage in Veerßen auf der Straße seine Nachbarschaft. Nachdem er trotz polizeilicher Ermahnung seine Musik wieder lauter drehte, sobald die Ordnungshüter ihm den Rücken gekehrt hatten, zog die Polizei letztlich seine Musikbox ein und verhalf den Anwohnern damit zu ihrer Nachtruhe. Ebenfalls gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag drang aus der Wohnung eines 55 Jahre alten Mannes in Bad Bevensen derart laute Musik, dass Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden. Gegen ihn leitete die Polizei ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitverfahren ein.

