Polizei Düren

POL-DN: Brand in Mehrfamilienhaus

JülichJülich (ots)

Mehrere Bewohner atmeten am Sonntagabend Rauchgase ein, nachdem in einem Mehrfamilienhaus in der Grünstraße in einem Kellerraum ein Brand ausgebrochen war.

Gegen 20:30 Uhr wollte ein Bewohner des Hauses in den Keller, als er Brandgeruch wahrnahm. Er erkannte den Brandort in einem Kellerverschlag und versuchte diesen mit Hilfe eines Feuerlöschers selbständig zu löschen. Als dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr. Die Wehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohner des Hauses, dessen Treppenhaus stark verqualmt war, wurden mit Hilfe der Drehleiter und unter Einsatz von Steckleitern aus dem Gebäude evakuiert. Insgesamt neun Bewohner atmeten Rauchgase ein. Während fünf Personen nach Behandlung vor Ort entlassen wurden, mussten vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der schnellen Brandentdeckung blieb es bei geringem Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist in dem Kellerraum Unrat in Brand gesetzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

