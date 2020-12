Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche über die Feiertage

Bild-Infos

Download

Düren / AldenhovenDüren / Aldenhoven (ots)

Die Kriminalpolizei nahm über die Feiertage mehrere Wohnungseinbrüche auf.

In der Schützenstraße in Aldenhoven-Schleiden machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch (23.12.2020) und Sonntag (27.12.2020) an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten bislang Unbekannte an die Rückseite des Hauses, wo eine Terrassentür aufgehebelt wurde. Im Inneren suchten der oder die Einbrecher nach Beute. Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht gemacht werden.

Am Samstag (26.12.2020) stellten die Bewohner eines Hauses in der Viktor-Schröder-Straße in Düren-Birkesdorf Beschädigungen an der Hauseingangstür fest. In das Haus gelangten der oder die Einbrecher jedoch nicht.

Einen weiteren Einbruchsversuch nahmen Beamte der Kriminalpolizei in der Oststraße in Düren auf. Sonntagabend stellten die Bewohner auch hier eine Hebelmarke an der Eingangstür fest. Die Tür wurde jedoch nicht geöffnet.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell