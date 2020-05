Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag löste gegen 15.35 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Wohngebäude in der Heidestraße aus. Nach Kontrolle des Gebäudes durch die Feuerwehr Sprockhövel konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Ohne weiter tätig zu werden, konnten die Einsatzkräfte gegen 16.20 Uhr wieder einrücken. Ausgerückt waren 4 Fahrzeuge mit 18 Einsatzkräften.

