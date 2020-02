Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Einschlagen der Scheibe eines Schaukasten am Bahnhof in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum 17.02.20, 07.00 - 20.02.20, 13.00 Uhr wurde die Glasscheibe des Schaukastens am Bahnhof Nordstemmen vermtl. durch Schlag oder Steinwurf zerstört. Der Kasten steht rechtsseitig der Treppe zu den Gleisen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 EUR. Wer Hinweise zu dem/den Täter/n geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, Tel. 05066/985-0 oder in der Polizeistation Nordstemmen, Tel. 05069/80620-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell