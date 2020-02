Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schmuck und Bargeld gestohlen

Hildesheim (ots)

OTTBERGEN-(kri)-In dem Tatzeitraum zwischen dem 19.02.2020, 09:00 Uhr, und dem 23.02.2020, 13:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in dem Stadtweg in Ottbergen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses auf und betraten das mehrstöckige Wohnhaus. Im Inneren öffneten die Unbekannten mehrere Schränke und durchwühlten die darin befindlichen Gegenstände. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Eine abschließende Aufstellung des Diebesgutes liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

