Polizei Düren

POL-DN: Kabel gestohlen und angezündet

DürenDüren (ots)

Um an das Kupfer zu kommen, steckte am Sonntagabend ein 22-jähriger Dürener Kupferkabel in Brand.

Gegen 23:40 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei, um ein Feuer aus Richtung eines Regenrückhaltebeckens an der Fuggerstraße zu melden. Als die ersten Beamten dort eintrafen, brannte der Inhalt zweier Einkaufswagen. Personen waren nicht mehr vor Ort. Mit Hilfe eines Diensthundes konnte eine männliche Person, etwa 300 Meter vom Brandort entfernt, aufgefunden werden. Der 22-Jährige hatte versucht, sich auf einem Baum zu verstecken, was ihm wegen der guten Nase des Diensthundes aber nicht gelang. Beeindruckt von Hund und Hundeführer begab er sich widerstandslos mit beiden zurück zum Brandort. Bereits vor Ort gab der junge Mann an, Kabel in Brand gesetzt zu haben, um an das enthaltene Kupfer zu kommen. Dies habe er extra in dem Regenrückhaltebecken gemacht, damit das Feuer sich nicht ausbreiten konnte. Der Dürener wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen seiner Vernehmung gab er schließlich an, die Kabel zuvor aus einem leerstehenden Firmengebäude an der Kölner Landstraße gestohlen zu haben. Mit Einkaufswagen hatte er diese bis zur Fuggerstraße transportiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, nach seiner Vernehmung am Montagmorgen entlassen.

