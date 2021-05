Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lack an Pkw zerkratzt - 2.000 Euro Sachschaden ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot in 30 km/h-Zone ++ Taschendiebe bestehlen Senioren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Hohnstorf/Elbe - Einbruch in Wohnhaus

Am Montagvormittag, 17.05.21, zwischen 07.20 und 13.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bundesstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 221, entgegen.

Artlenburg/ Bardowick - Taschendiebe bestehlen Senioren

Unbekannte Täter haben am 17.05.21, eine 83-Jährige angerempelt und bestohlen. Die Seniorin hielt sich zwischen 09.45 und 10.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Große Straße auf, als die Täter ihr die Geldbörse aus ihrer Jackentasche stahlen, in der sich Bargeld und Ausweispapiere befanden. Einer der beiden männlichen Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 28 Jahre alt, - schlank, - ca. 172 bis 175 cm groß, - südeuropäische Erscheinung, - dunkle Kleidung und zusätzlich eine schwarze Schirmmütze.

Ebenfalls am Montagmorgen, zwischen 09.45 und 10.15 Uhr, stahlen unbekannte Täter einer 76-Jährigen die Geldbörse, während sie sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Große Straße aufhielt. Die Täter stahlen die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren aus der Handtasche der Seniorin. Hinweise nehmen die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, bzw. Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Baustelle

Die Geldbörse und ein iPhone stahlen unbekannte Täter einem 41-Jährigen, der am 17.05.21 auf einer Baustelle in einem Wohnhaus in der Straße Am Springintgut arbeitete. Die Gegenstände hatte der 41-Jährige in einem Pausenraum auf der Baustelle abgelegt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen ca. 10.00 und 12.30 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrüger geht leer aus

Ein unbekannter Täter rief am Nachmittag des 17.05.21 bei einer Lüneburger Seniorin an und versuchte ihr weis zu machen, dass eine Verwandte Opfer eines Unglücksfalls geworden sei und sie nun mehrere tausend Euro zahlen müsse um ihr zu helfen. Die 86-Jährige ging nicht auf die Forderungen ein, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Gegen einen 25 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüneburg leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 25-Jährige am Montagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, in der Straße Auf der Höhe zwei Pkw durch Fußtritte beschädigt hat. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. In der Julius-Leber-Straße wurde in der Nacht zum 18.05.21 ein Mercedes beschädigt. Unbekannte Täter zerstachen alle vier Reifen des Pkw und zerkratzten zusätzlich den Lack des Pkw. Es entstand Sachschaden von mindestens mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kollision mit Reh

Mit einem Reh kollidierte eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta in den späten Nachmittagsstunden des 17.05.21 auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüchow und Grabow. Die Ford-fahrerin war gegen 17:50 Uhr auf der Bundesstraße 248 zwischen den Abfahrten Müggenburg und Gollau unterwegs, als das Reh die Fahrbahn querte. Das Tier verendete am Unfallort. Es entstand Sachschaden; verletzt wurde niemand.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot in 30 km/h-Zone

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Vormittags- und Mittagsstunden des 17.05.21 in der Gartower Straße. Dabei waren in der 30 km/h-Zone insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Einen Fahrer erwartet mit 71 km/h ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - Lack an Pkw zerkratzt - 2.000 Euro Sachschaden

Den Lack eines in der Straße Hagenskamp abgestellten Pkw Seat Leon zerkratzten Unbekannte in den Abendstunden des 17.05.21. Dabei wurde ein spitzer Gegenstand benutzt, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - ohne Führerschein mit Kleintransporter unterwegs

Einen 48 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters Opel Vivaro mit polnischen Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 17.05.21 in der Allmelingstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keinen erforderlichen Führerschein besaß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell