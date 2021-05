Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Horster Straße in Batenbrock wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Türen und Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auf dem Kirchplatz ist ein unbekannter Täter am frühen Montagmorgen in einen Handyladen eingebrochen. Gegen 1.50 Uhr wurde die Eingangstür aufgehebelt, anschließend nahm der Täter einige Handy-Attrapen (Dummys) mit und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80m bis 1,85m groß, dunkel gekleidet, trug eine Kapuzenjacke, dunkle Schuhe und hatte eine Umhängetasche dabei.

In den Stadtteilen Kirchhellen/Overhagen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. Der Polizei liegen bislang fünf Anzeigen vor. Abgesehen hatten es die unbekannten Täter in allen Fällen auf BMW. Nachdem die Autos geöffnet waren, wurden die technischen Festeinbauten ausgebaut und gestohlen (vor allem Navigationsgeräte und Lenkräder). Auf der Pastor-Dahlmann-Straße waren zwei Autos betroffen - ein 3er BMW und ein 5er BMW. Auf der Straße Neue Heide war es ein 4er BMW, genauso wie auf der Straße Tappenhof. Und auf der Dorfheide wurden aus einem 1er BMW das Lenkrad und das Navigationgerät ausgebaut. Die Tatzeit konnte auf Montagabend bis Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Datteln:

Im Bereich des Stadtteils Hagem haben unbekannte Täter am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. An der Finheide, Zum Heideweg und auf der Annastraße waren insgesamt vier Autos verschiedener Marken betroffen - BMW, Mercedes und VW. In allen Fällen hatten es die Täter auf Festeinbauten (Navigationsgeräte, Airbags, Lenkräder) abgesehen. Sie wurden ausgebaut und gestohlen, nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Auf der Amandusstraße wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen in einen Lagerraum für Werkzeuge und Maschinen eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen zwei Winkelschleifer und eine Bohrmaschine mit.

Dorsten:

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde von der Gahlener Straße/Hafenstraße ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Der Kleintransporter war mit diversem Werkzeug beladen. Der Sprinter mit gelben Heck und auffallenden (Firmen-)Schriftzug hat ein BOT(troper)-Kennzeichen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Herten:

Auf der Ewaldstraße sind unbekannte Täter am Pfingst-Wochenende in ein Zechengebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Kauenkörbe gestohlen. Die Tatzeit kann auf Sonntagmittag bis Montagmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben.

Marl:

Am Samstagmittag wurde in ein Reihenhaus auf der Gustav-Mahler-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen zwischen 12.30 Uhr und 13.55 Uhr ein Fenster zum Wohnzimmer ein und wollten dann offensichtlich den Griff des Fensters durch das Loch öffnen. Weil das nicht richtig funktionierte, hebelten sie schließlich das Fenster auf. Nachdem das Haus durchsucht war, konnten die Täter unerkannt flüchten. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.

Am frühen Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Baumarkt auf der Zechenstraße eingebrochen, indem eine Scheibe herausgehebelt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Heckenscheren gestohlen, die direkt hinter der Scheibe lagen. Ob noch mehr erbeutet wurde, wird noch geklärt.

Waltrop:

An einer Senioreneinrichtung an der Dorfmüllerstraße haben unbekannte Täter einen motorisierten Krankenfahrstuhl (Elektromobil) gestohlen. Das silbere Gefährt stand vor der Senioreneinrichtung und wurde zuletzt am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, dort gesehen. Heute Morgen war es dann weg.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell