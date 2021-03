Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung (Beschreibung der Hunde) zu: Körperverletzung während Sparziergang mit Hund

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach / Blitzenrod - Wie bereits am Freitag (19.03.) berichtet, lief am Mittwoch (17.03.) eine 66-jährige Lauterbacherin mit ihrem Hund im Bereich eines Feldwegs, hinter einer Sporthalle, in der Verlängerung der Straße "An der Wascherde" spazieren. Plötzlich kamen zwei ihr unbekannte Männer mit drei Hunden entgegen. Einer der Hunde lief auf die Lauterbacherin zu, worauf diese die Männer darum bat den Hund zurückzurufen. Einer der beiden Männer schlug daraufhin der Geschädigten unvermittelt gegen den Kopf, worauf diese zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss.

Die Geschädigte konnte gegenüber der Polizei folgende Personenbeschreibung angeben:

Haupttäter: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, braune Haare, trug eine blaue Jacke, eine dunkle Jeans sowie helle Schuhe. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte nun in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann mit einem schwarzen, bulligen und kräftigen Labrador unterwegs gewesen sein soll.

Begleiter: zwischen 50 und 60 Jahre alt, ebenfalls etwa 180 cm groß, korpulente Statur. Zu diesem sollen zwei Mischlingshunde gehört haben. Der eine hatte dunkles, längeres Fell, der andere hellbraunes, glattes Fell. Beide sollen etwa so groß wie ein Schäferhund gewesen sein.

Wer Hinweise zu den Männern oder ihren Hunden geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

