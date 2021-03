Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - Versuchter Einbruch in Jugendherberge - Diebstahl aus Kellerraum

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Audi gestohlen

Bebra - Am Samstag (20.03.), zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen blauen Audi A 6 abgesehen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor einem Einfamilienhaus in der Gerstunger Allee abgestellt. Die Täter stahlen den Pkw auf bisher noch unbekannte Art und Weise. An dem Fahrzeug befanden sich die beiden amtlichen Kennzeichen - HEF-BL 6 -. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Versuchter Einbruch in Jugendherberge

Rotenburg - Zwischen Freitag (19.03.) und Sonntag (21.03.) versuchten Unbekannte in eine Jugendherberge in der Straße "Obertor" einzubrechen. Die Täter wollten eine Tür aufhebeln, was augenscheinlich misslang. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Diebstahl aus Kellerraum

Rotenburg - Zwischen Freitag (19.03.) und Sonntag (21.03.) stahlen Unbekannte aus einem Kellerraum innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Breitenstraße diverse Unterhaltungstechnik, wie zum Beispiel einen Lautsprecher, Werkzeug und einen Verstärker. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

