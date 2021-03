Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Bildstock angefahren

Fulda (ots)

Am Sonntag, 21.03.2021 gegen 02:00 Uhr ereignete sich in 36115 Hilders-Liebhards, Silberhauckstraße eine Straßenverkehrsunfallflucht. Es wurde ein Bildstock angefahren und beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der oder die bislang unbekannte Verursacher/in könnte einen roten Pkw, Audi gefahren haben. Der gesuchte Pkw dürfte im Heckbereich (mit Heckscheibe) erheblich beschädigt sein.

Hinweise erbittet die Polizeistation Hilders unter Tel.: 06681 / 96120.

