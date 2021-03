Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.3., 21:00 Uhr: "Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht"

Hilders (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zum Raubüberfall am 20. März. 18:53 Uhr, auf die AVIA-Tankstelle in Hilders, Thüringer Str. 12, gibt es eine Ergänzung zur Personenbeschreibung:

Der männliche Täter hatte eine auffällige Tätowierung zwischen Daumen und Zeigefinger an der rechten oder linken Hand, vermutlich in Form von einem schwarzen Herz in der Größe einer 1 Euro Münze.

EPHK Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

