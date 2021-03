Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 20.03.21, gegen 11:00 Uhr, verursachte ein 81-jähriger männlicher Pkw-Fahrer beim Einfahren in eine Parklücke auf dem Parkplatz des BayWa-Baumarktes Sachschaden an einem parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen konnten den Unfallhergang beobachten, das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notieren und verständigten anschließend die Polizei. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 2000EUR.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Volkmar, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell