Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Böblinger Straße ist am Mittwochmorgen (24.02.2021) in Brand geraten. Ein Anwohner bemerkte in den frühen Morgenstunden, dass in dem eigentlich leerstehenden Haus Personen ein- und ausgingen und alarmierte die Polizei. Noch während die Beamten die offenbar obdachlosen Personen kontrollierten, bemerkten sie gegen 06.55 Uhr ein Feuer in einem Zimmer im dritten Stock des Gebäudes. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand, der sich zwischenzeitlich auf das gesamte Stockwerk ausgebreitet hat. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude, Verletzte sind derzeit nicht bekannt. Die Brandursache und die Höhe des möglichen Sachschadens sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

