Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat in den frühen Mittwochmorgenstunden (24.02.2021) eine 24 Jahre alte Frau überfallen und dabei ihre Handtasche erbeutet. Die Frau befand sich gegen 02.10 Uhr an einer Staffel an der Klopstockstraße, als ein Unbekannter die 24-Jährige zu Boden drückte und dabei nach ihrer Handtasche griff. Im Anschluss flüchtete der Mann mit der Tasche in Richtung Rosenbergstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 27 Jahre alten und rund 170 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Auffallend waren seine dichten Augenbrauen und ein dunkler Drei-Tage-Bart. Bei der Tat trug er eine schwarze, kurze Daunenjacke mit Kapuze, einen dunklen Pullover und weiße Handschuhe. Zusätzlich trug er eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden geben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

