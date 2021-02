Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Freiburg und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Handel mit Dopingmitteln - Wohnungen durchsucht

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (19.02.2021) in Stuttgart die Wohnungen von drei Tatverdächtigen im Alter von 27, 28 und 50 Jahren durchsucht, die im Verdacht stehen, gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Dem 27-Jährigen wird dabei vorgeworfen, mit Dopingmitteln gehandelt zu haben. Die beiden 28 und 50 Jahre alten Männer sollen die Mittel zu Dopingzwecken angewendet haben. Die Ermittler stellten bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, darunter auch nicht geringe Mengen an Steroiden sowie rund 36 Gramm Marihuana sicher. Die Auswertung des Beweismaterials sowie weitergehende Ermittlungen dauern an.

