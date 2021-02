Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (21.02.2021) einen 18 Jahre alten Mann an der Hohenheimer Straße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte gegen 19.00 Uhr drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren in einem Hinterhof. Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Marihuana. Noch vor Ort nahmen sie den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur weiteren Abklärung auf ein Polizeirevier. Dabei wehrte er sich gegen die Maßnahmen. Zwei eingesetzte Polizeibeamte sowie der 18-Jährige selbst erlitten dabei leichte Verletzungen. Aufgrund vergangener Taten lag bereits gegen den 18-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vor. Ein Richter setzte diesen in Vollzug. Seine beiden Begleiter wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell