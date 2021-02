Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche von Exhibitionist belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend (22.02.2021) eine Jugendliche an der Bushaltestelle Altenburger Steige belästigt. Die 16-Jährige wartete gegen 21.00 Uhr an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Neckarvorstadt auf ihren Bus, als neben ihr ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil sexuelle Handlungen an sich vornahm. Dabei schaute er die Jugendliche gezielt an. Anschließend rannte er zu seinem Auto, das sich in unmittelbarer Nähe befand und fuhr in Richtung Neckarvorstadt weg. Zu dem Auto ist bekannt, dass es sich um eine dunkelblaue Limousine der Marke BMW mit Stuttgarter Kennzeichen handelte. Die junge Frau beschrieb den Mann als zirka 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß mit einem schwarzen Vollbart. Er trug eine blaue Winterjacke mit schwarzer Wollmütze, eine dunkelgraue Jogginghose und schwarze Schuhe mit schwarzen Socken. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

