Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinenbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Baustellenfahrzeug ist am Dienstagmorgen (23.02.2021) an der Schickhardtstraße in Brand geraten. Ein Anwohner bemerkte kurz vor 05.30 Uhr, dass der Bagger, der im Hinterhof eines Sanierungsgebäudes stand, in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

