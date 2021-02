Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Rot (ots)

Unbekannte sind am Montag (22.02.2021) in eine Wohnung an der Stoßäckerstraße eingebrochen, bei einer weiteren Wohnung an der Haldenrainstraße blieb es lediglich beim Versuch. An der Stoßäckerstraße hebelten die Täter zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ob die Einbrecher Beute machten, ist bislang noch unklar. An der Haldenrainstraße flüchteten die Täter ebenfalls unerkannt, nachdem sie zwischen 08.15 Uhr und 19.00 Uhr bei einem Einbruch gescheitert waren. Offenbar hatten die Täter versucht eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

