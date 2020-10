POL-PPRP: Fahrraddieb erwischt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 19-Jähriger wurde am Freitag (30.10.2020) bei einem Fahrraddiebstahl beobachtet und anschließend von der Polizei gestellt. Gegen 3.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie ein junger Mann sich an einem abgeschlossenen Fahrrad in der Bad-Aussee-Straße zu schaffen machte. Dieser verständigte sofort die Polizei und sprach den Dieb direkt an. Als die Polizei erschien, flüchtete der 19-Jährige zu Fuß. Die Flucht dauert nicht lange. Eine Streife erkannte den Dieb in unmittelbarer Nähe und nahm ihn fest. Dieser muss ich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

