Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Ankündigung abgebogen und Unfall verursacht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein Transporter verursachte am Donnerstag (29.10.2020) einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Der Transporter fuhr um 8.10 Uhr in der Rheinallee in Richtung Yorckstraße, als er plötzlich nach rechts ausscherte und in die Walzmühlstraße abbog ohne einen Blinker zu setzen. Eine nachfolgende 54-jährige Autofahrerin musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender Pkw konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 54-Jährige auf. Der weiße Transporter mit Ladefläche fuhr weiter. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei sucht nun den weißen Transporter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell