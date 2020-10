Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Unfall mit Rollern

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer musste am Donnerstag (29.10.2020) verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihm ein anderer Roller auffuhr. Der Jugendliche war gegen 19 Uhr mit seinem Roller in der Prälat-Caire-Straße unterwegs, als ein anderer Roller von hinten auffuhr. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr weiter und ließ den Jugendlichen verletzt zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

